شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري: التعامل بحزم مع أي صور فساد وتعدي على أراضي وأموال الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه سجل 20 صفحة من مناقشات النواب وملاحظاتهم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وإنه سيعكف على دراستها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

وقال وزير الأوقاف في تعقيبه على مداخلات النواب: "بخصوص ما أشار إليه أحد النواب إلى إعداد أطلس للمساجد واسم كل مسجد وتاريخه، أبشر النائب بأننا نعمل على هذا بالفعل في منصة رقمية، وبدأنا نعرف في المنصة الإلكترونية للمساجد الكبرى ونستعد بعد إطلاق المنصة الإلكترونية توضيح وشرح تاريخ المساجد، وقد يكون الزمن تجاوز الأطلس الورقي لكن نعد موسوعة لتعريف كل المساجد في مصر ونعمل على الوصول إلى كافة المساجد على مستوى الجمهورية".

وعن حديث بعض النواب بشأن أهمية صلة الوقف بالتعليم، قال: في شهر أغسطس الماضي كان لدينا مؤتمر الأوقاف وحرصت على أن أستضيف حرم الرئيس الإندونيسى الأسبق والتي كان زوجها خريجا فى الأزهر وتقلد رئاسة الدولة، وهى تبرعت بأموال لجامعة القاهرة العريقة، كما أن تاريخ الوقف عند المسلمين كان للأوقاف فيه دورعظيم جدا في تشييد كافة المدارس الأموية في مصر، وصلة الوقف بالتعليم ليست فقط مرتبطة بثقافة المسلمين بل العالم أيضا للوقف دول في مجال التعليم مدارسة وجامعات كبرى شيدت من خلال الوقف التعليمة، وتابع: أثمن هذا الأمر وهو أحد مستهدفات العمل الجديدة فى وزارة الأوقاف.

وأكد الأزهري، توافقه مع النواب بشأن القيم الدينية وعلاقتها بمناهج التربية والتعليم، وأن النائب جميل حليم تحدث أن الخطاب الديني في الإسلام والمسيحية يريد تعظيم القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية، مؤكدا على أهمية ذلك وأهمية نشر وتعزيز هذه القيم.

كما أشار إلى اتفاقه مع بعض النواب فيما طرحوه عن خطة إحلال وتجديد المساجد، وكذلك اهتمام الوزارة بإرسال قوافل وعاظ ودعاة إلى سيناء والمحافظات الحدودية وذلك في إطار توجه واستراتيجية الدولة لتنمية سيناء.

وشدد وزير الأوقاف على التعامل بحزم مع أي صور فساد او تعدي على أراضي وأموال الوقف، قائلا: الوعد قائم بالتعامل مع أي صورة فساد أو تعدي على أراضي وأموال الأوقاف، ورفض التعدي على سنتميتر واحد يتعلق بالأوقاف لأنها أمانة فى رقابنا.

وتابع الأزهري: نحرص على إحياء فكرة وثقافة الوقف، وهى أهم فكرة نهتم بها حتى نضيف أوقاف جديدة وليس فقط الاستثمار في الوقف، وهناك حملات مكثفة لتعزيز ونشر ثقافة الوقف، كما تحدث عن دور المرأة في الدعوة، وأن الوزارة يوجد فيها قسم للواعظات.