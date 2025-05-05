شكرا لقرائتكم خبر عن العقود المُبرمة منذ 1996 ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقود الإيجار القديم التي ابرمت من 30 يناير عام 1996، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.

قانون الإيجار القديم يعود للنقاش

وتابع أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن: عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.

جاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات، من التشريع المطروح للمناقشة.

قانون الإيجار القديم في اجتماعات اللجنة المشتركة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.