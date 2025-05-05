ترامب يعقد قمة في الرياض لعرض رؤيته بشأن الشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد موقع أكسيوس، اليوم السبت 03 مايو 2025، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيصل إلى المملكة العربية السعودية يوم 13 أيار/مايو لعقد قمة ثنائية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ثم سيعقد قمة أخرى مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم 14 أيار لعرض رؤيته بشأن الشرق الأوسط.

ووفق موقع أكسيوس الأميركي، فإن هذه الزيارة، الأولى لترامب إلى الخارج منذ توليه الرئاسة مجددًا، تأتي لتعكس الأهمية التي توليها إدارته لتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية مع دول الخليج العربي، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

ومن المقرر أن تُعقد القمة في العاصمة الرياض صباح يوم 14 مايو، حيث يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعوة قادة دول مجلس التعاون الخليجي — الإمارات، البحرين، الكويت، قطر وسلطنة عمان — لحضور الاجتماع. وتعد القمة منصة للرئيس ترامب لعرض توجهات إدارته الجديدة في الشرق الأوسط وتحديد أولوياتها الاستراتيجية في المنطقة.

وسيقوم الرئيس ترامب، الذي يصل إلى السعودية في 13 مايو، بعقد اجتماعات ثنائية قبيل القمة، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن يزور أبو ظبي في 15 مايو ويلتقي بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

ووفقًا لمصادر أمريكية وعربية، ستركز محادثات ترامب مع قادة الخليج على ملفات التعاون الاقتصادي، صفقات الأسلحة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا عن موافقتها على صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع صواريخ جو-جو متوسطة المدى للمملكة العربية السعودية.

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القمة الخليجية في الرياض هي الجزء الوحيد من الجولة الرئاسية الذي يتناول قضايا إقليمية أوسع، بينما ستبقى بقية الزيارة متمحورة حول الشراكات الثنائية. ووفقًا للمصادر، لا توجد خطط حالية لدعوة قادة دول عربية أخرى إلى القمة، لكن هذا قد يتغير. وفق أكسيوس

في المقابل، لا تشمل الجولة زيارة إلى إسرائيل، حيث تشير التقديرات إلى أن إدارة ترامب لا ترى في الوقت الراهن مكاسب استراتيجية من زيارة كهذه، في ظل غياب أي اختراق في ملف تبادل الأسرى في غزة أو اتفاق تهدئة.

وفي سياق آخر ذو صلة، أفاد مصدران عربيان لصحيفة Middle East Eye أن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية عبر وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، أنها لا ترغب بطرح ملف التطبيع مع إسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط، والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر.

ويبدو أن السعودية تخشى من مواقف مفاجئة قد يطلقها ترامب علنًا خلال الزيارة، بما يسبب إحراجًا سياسيًا لولي العهد محمد بن سلمان. وأكد أحد المصدرين أن "الرسالة وصلت بوضوح إلى واشنطن: السعودية جادة ولا تريد أن تُزج بأي خطوة تطبيعية مع إسرائيل". وفق قناة كان العبرية

ويرى ترامب أن اتفاقات أبراهام التي وُقعت عام 2020 كانت من أبرز إنجازاته الدبلوماسية، ويسعى للبناء عليها، في وقت كانت فيه إدارة بايدن قد حاولت التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي مقابل ضمانات أمنية ومساعدات نووية أمريكية.

المصدر : أكسيوس - مكان