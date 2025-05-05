الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، دعوتين من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م.

وتسلم الدعوتين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.