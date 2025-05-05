الدفاع الجوي الروسي يدمر عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن بيانات وزارة الدفاع في موسكو، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية