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الائتلاف الحاكم في ألمانيا يمهد الطريق أمام الحكومة الجديدة

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الائتلاف الحاكم في ألمانيا يمهد الطريق أمام الحكومة الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - يوقع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا بقيادة المحافظين اليوم الاثنين اتفاق الائتلاف الحاكم، ما يمهد الطريق أمام الحكومة الجديدة لتولي مهامها بعد عشرة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 فبراير الماضي. ومن المقرر أن يوقع قادة الحزب المسيحي الديموقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري - والمعروفين باسم (التحالف المسيحي) المحافظ - والحزب الاشتراكي الديموقراطي على الاتفاق المكون من 144 صفحة بعنوان "المسؤولية تجاه ألمانيا" في برلين في تمام الساعة 12 ظهرا (التوقيت المحلي)، وذلك قبل يوم من انتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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