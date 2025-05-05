مسؤولون: "الكابينت" يوافق على خطة إسرائيلية للسيطرة على غزة "لأجل غير مسمى" وتهجير مئات الآلاف

الشارقة - اميمة ياسر - مسئول قال إن "نتنياهو أوضح أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها"

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت"، الاثنين، على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر بيانا منسوبا إلى مسئول سياسي أوضح فيه مداولات وقرارات "الكابينت".

وجاء في البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن الكابينت صادق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس أركان الجيش إيال زامير لهزيمة حركة "حماس" وإعادة الأسرى، و"هو ما يتوافق تماما مع ما قاله رئيس الوزراء في الأشهر الأخير".

وأضاف: "وافق الكابينت بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية - إذا لزم الأمر - الأمر الذي من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها على الحكم".

وتابع: "جاء في نقاش الكابينت أنه في هذه المرحلة يوجد ما يكفي من الغذاء في غزة"، على حد زعم البيان.

والمزاعم الإسرائيلية بشأن المساعدات تأتي رغم إعلان مؤسسات إغاثية دولية من بينها برنامج الغذاء العالمي ووكالة "الأونروا" نفاد مخزوناتها من المساعدات والدقيق في قطاع غزة، والتحذير من مجاعة، إضافة لإعلانات فلسطينية رسمية عن تسجيل حالات وفاة بسوء التغذية الحاد.

وقال نتنياهو خلال المناقشة إن "هذه خطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق الهدفين، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى"، حسب البيان ذاته.

وتابع: "أوضح رئيس الوزراء أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث أننا ننتقل من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية، بأن الخطة التي صادق عليها "الكابينت" تتضمن احتلال قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.