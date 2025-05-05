خارجية المانيا رفضت بشدّة انتقادات واشنطن بعد تصنيف البديل من أجل ألمانيا مجموعة متطرّفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية سيباستيان فيشر أنّه "يرفض بشدّة انتقادات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن قرار الاستخبارات الألمانية تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنّه مجموعة متطرّفة".
وقال فيشر، "أقول مجددا إنّ التلميحات الواردة في تعليقات روبيو، لا أساس لها من الصحّة بالتأكيد".
وانتقد روبيو تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا الذي حلّ في المرتبة الثانية في انتخابات شباط، واصفا الأمر بأنّه "استبداد مقنّع".
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