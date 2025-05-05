القناة 12: آلاف عالقون بالخارج لإلغاء شركات طيران رحلاتها بعد سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن أن "آلاف عالقون بالخارج لإلغاء شركات طيران رحلاتها بعد سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون".

وفي وقت سابق امس، اعلنت القناة "وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون".

و أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس، "سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية " بعد رصد عملية إطلاق من اليمن قال الجيش إنه حاول اعتراضها عدة مرات.

وقال قائد لواء المركز يائير حتسروني من موقع سقوط الصاروخ ويظهر خلفه برج مراقبة مطار بن غوريون، إن "الصاروخ أحدث حفرة بعرض وعمق عشرات الأمتار".