الجيش الإسرائيلي زعم العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "قوّات لواء الجبال (810) تواصل العمل في منطقة جنوب ​سوريا​. وخلال الأسبوع المنصرم، استكملت القوّات اللّواء الّتي ضمّت قوّات المظليّين ووحدة يهلوم، عمليّة مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النّظام السّوري السّابق".

وادّعى في تصريح، أنّ "خلال النّشاط، عثرت القوّات على بنى تحتيّة عسكريّة تابعة للنّظام السّابق، ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتاليّة، ومن ضمنها مدافع ومنصّات إطلاق وقذائف "هاون" وقذائف صاروخيّة وعبوات ناسفة وألغام"، مشيرًا إلى أنّه "تمّت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل".