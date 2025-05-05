الكرملين: مستعدون لتوطيد العلاقات مع جميع الدول بما في ذلك ألمانيا

اعلن الكرملين اننا "مستعدون لتوطيد العلاقات مع جميع الدول بما في ذلك ألمانيا"، لافتا الى اننا "نقدر علاقاتنا مع نيودلهي وإسلام آباد ونأمل أن يتمكن الجانبان من الاتفاق على تدابير لخفض التوتر".

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