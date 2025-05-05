وزير الخارجية العراقي: قلقون من التصعيد المستمر في سوريا ونحذر من احتمال تطور الأوضاع إلى صراع إقليمي أوسع

سلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، دعوة رسمية لأمير قطر لحضور القمة العربية في بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان وران " نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية في الدوحة، وتم خلال اللقاء، تسليم رسالة دعوة رسمية موجهة من رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد خلال الشهر الجاري".

واكد وزير الخارجية خلال اللقاء على ان "العراق يشهد استقراراً سياسياً وأمنياً ملحوظاً، وأن القمة المرتقبة في بغداد ستُعدّ دليلاً واضحاً على عمق العلاقات العراقية – العربية".

وتطرق اللقاء بحسب البيان: "إلى الوضع في سوريا، حيث أعرب حسين عن قلق العراق من التصعيد المستمر هناك، محذراً من احتمال تطور الأوضاع إلى صراع إقليمي أوسع، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة ودعم الحلول السلمية".