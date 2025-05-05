رئيس الحكومة الباكستانية بعد التجربة الصاروخية الثانية: الدفاع الباكستاني بأيد قوية

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف أنّ "بلاده مستعدّة للدفاع عن أراضيها" بعد إجراء الجيش تجربة صاروخية هي الثانية منذ تصاعد التوترات مع الهند.

واشار شريف في بيان الى أنّ "التدريب الناجح على إطلاق الصاروخ، يظهر بوضوح أنّ الدفاع الباكستاني في أيدٍ قوية"، مضيفا أنّه راضٍ عن "الجاهزية التامة للجيش للدفاع الوطني".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن الجيش الباكستاني "إجراء تجربة إطلاق صاروخ هي الثانية خلال يومين، منذ تصاعد التوترات مع الهند على خلفية هجوم في كشمير".

واوضح الجيش في بيان أنّ "الإطلاق كان يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقّق من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدّم للصاروخ والدقة المحسّنة"، مضيفا أنّ "الصاروخ أرض-أرض يبلغ مداه 120 كيلومترا".