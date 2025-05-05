"حماس": نرفض تحويل المساعدات لأداة ابتزاز سياسي وندعو لكسر الحصار على غزة وفتح المعابر

شدّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، على "أنّنا نرفض تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي، أو إخضاعها لشروط الاحتلال، ونعتبر ذلك خرقًا للقانون الدّولي وتنصّلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقيّة جنيف، وامتدادًا لسياسة التّجويع والتّشتيت الّتي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًّا لارتكاب جرائم الإبادة؛ ما يتطلّب موقفًا دوليًّا وعربيًّا ومصريًّا حازمًا".

وثمّنت في بيان، "موقف الأمم المتّحدة والمنظّمات الدّوليّة الرّافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانيّة الأساسيّة، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانيّة وعدم الانحياز"، مؤكّدةً أنّ "الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسّسات الدّوليّة والحكوميّة المختصّة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه".

ودعت "حماس"، ​المجتمع الدولي​ إلى "عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفّق المساعدات الغذائيّة والطبيّة، تحت إشراف الأمم المتّحدة وبعيدًا عن أي تدخّلات عسكريّة أو سياسيّة".

وأشارت إلى أنّ "استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التّوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة، ويحمّله المسؤوليّة الكاملة عن الكارثة الإنسانيّة المتفاقمة في ​قطاع غزة​".