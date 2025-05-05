سموتريتش: نحتل غزة للبقاء فيها ولا انسحاب حتى مقابل الاسرى

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة يهدف إلى البقاء، مشددًا على أنه "لا مزيد من الدخول والخروج، فهذه حرب من أجل النصر"، على حدّ تعبيره.

واكد سموتريتش إن "أي انسحاب من غزة سيؤدي إلى تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لتحرير الاسرى هي بإخضاع حركة حماس".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيوضح لحماس أن المساس بالاسرى سيكلفها ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أنه "حين يبدأ التوغل البري في غزة، لا يوجد انسحاب من المناطق التي نسيطر عليها، حتى لو كان ذلك مقابل الإفراج عن الاسرى".