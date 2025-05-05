جعجع: انتخابات جبل لبنان تُبشّر بالخير والتغيير يؤكد أن الناس لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة

توجّه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، بالتحيّة إلى "الرّفيقات والرّفاق في أقضية ومدن وبلدات ​جبل لبنان​ كلّها، كما إلى جميع المواطنين الّذين شاركوا في الدّورة الأولى من الانتخابات البلديّة والاختياريّة، لما أبدوه من "اندفاع وتصميم وإرادة من أجل إحداث تغيير واسع وكبير في المجالس البلديّة في هذه الأقضية والمدن والبلدات".

ولفت في بيان، إلى أنّ "التّغيير الّذي حصل، خصوصًا في البلدات الكبرى، له مؤشّر واضح يؤكّد أنّ النّاس، بانتماءاتها السّياسيّة كافّة، لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة على المستويات كلّها".

وأشار جعجع إلى أنّ "ما حصل أمس في ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ في جبل لبنان كلّه يبشّر بالخير، ويؤكّد أنّ لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت. وطبعًا بانتظار الجولات الأخرى في سائر المحافظات اللّبنانيّة، الّتي لن تكون أقل إشراقًا وتغييرًا عن الواقع الجديد في جبل لبنان".