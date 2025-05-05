حيدر ثمن جهود عون وسلام في تعزيز الانفتاح العربي على لبنان

ثمن وزير العمل محمد حيدر في بيان بـ"الجهود التي تُبذل في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية مع محيطه العربي، وإعادة ترسيخ الثقة بلبنان ودوره التاريخي في محيطه"، مشيرا إلى أن "العهد الحالي بدأ يُثمر انفتاحًا عربيًا متجددًا على لبنان، تُرجم مؤخرًا بالسماح التدريجي بسفر الأشقاء العرب إلى لبنان، وآخرها قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يُشكل خطوة إيجابية على هذا الصعيد".

ولفت حيدر إلى ما لمسه شخصيًا خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة ولقائه عددًا من وزراء العمل العرب، حيث عبر العديد منهم عن حرصهم على إعادة التواصل والتعاون مع لبنان، ولا سيما على مستوى تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الوزارات في مجالات متعددة.

وأكد حيدر أن "هذا الانفتاح المتزايد إنما يُعزز الأمل بمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والتعاون العربي، يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون ، ورئيس الحكومة نواف سلام بخطى ثابتة وثقة متجددة بلبنان، الدولة التي تستعيد موقعها، والدور الذي طالما شكل عنصر توازن وشراكة في الوطن العربي".