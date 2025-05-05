حنكش بحث مع بدران بملفات التفرغ وانتخابات العمداء وشؤون الموظفين في الجامعة اللبنانية

بحث رئيس الجامعة اللبنانية ​بسام بدران​ مع النّائب ​الياس حنكش​، بملفّات الجامعة، وذلك بحضور رئيس المكتب التّربوي في حزب "الكتائب اللّبنانيّة" شليطا بو طانيوس، طارق عساف وعدد من أعضاء المكتب التربوي.

وتركّز النّقاش حول ملفّات التّفرّغ وانتخابات العمداء وشؤون الموظّفين وأوضاع مباني الكليّات، إضافةً إلى هواجس الطلّاب وتحدّياتهم في ظلّ الظّروف الرّاهنة.

وأثنى حنكش والوفد المرافق على "الجهود الّتي يبذلها بدران في قيادة الجامعة خلال هذه المرحلة الدّقيقة".