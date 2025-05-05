قائد الجيش استقبل السفير السعودي وبحث معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، يرافقه الملحق العسكري العميد الركن فواز المطيري. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين.

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