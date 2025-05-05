فوز لائحة "رشميا أولًا" المدعومة من "القوات" في انتخابات المجلس البلدي

فازت لائحة "رشميا أوّلًا" المدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة، بـ14 عضوًا من أصل 15، في انتخابات المجلس البلدي في رشميا، وهي تضمّ أنطوان أبو فياض رئيسًا وسليم أبي ضاهر نائبًا للرّئيس.

كما فاز ثلاثة مخاتير، هم جوزف بو سلوان، أنطوان نجم وفادي الكفراوي.