فازت لائحة "رشميا أوّلًا" المدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة، بـ14 عضوًا من أصل 15، في انتخابات المجلس البلدي في رشميا، وهي تضمّ أنطوان أبو فياض رئيسًا وسليم أبي ضاهر نائبًا للرّئيس.
كما فاز ثلاثة مخاتير، هم جوزف بو سلوان، أنطوان نجم وفادي الكفراوي.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز لائحة "رشميا أولًا" المدعومة من "القوات" في انتخابات المجلس البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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