جابر استقبل كرامي وغادر إلى العراق لتفعيل التنسيق بموضوع تزويد لبنان بالمحروقات لقطاع الكهرباء

غادر وزير الماليّة ​ياسين جابر​ إلى بغداد، لإجراء لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين العراقيّين، بهدف تفعيل التّنسيق القائم بين ​لبنان​ والعراق وخصوصًا في موضوع تزويد لبنان بالمحروقات لزوم قطاع الكهرباء، وكذلك للبحث في مواضيع تتّصل بالاتصالات وخط الإمداد النّفطي.

وأشار، لدى مغادرته مطار بيروت الدولي، إلى أنّ "للزّيارة إلى العراق أهدافًا عدّة، فبالإضافة إلى شكر العراق على الدّعم الكبير الّذي قدّمه للبنان خلال السّنوات الماضية، خاصّةً خلال الحرب من تأمين الفيول للكهرباء، بدأ مؤخّرًا بتأمين شحنات من القمح، إلى غيرها من المساعدات الاجتماعيّة الّتي ما زالت قائمة".

وأوضح جابر "أنّنا سنبحث في مواضيع تهم البلدين من الكهرباء والاتصالات والـ"فايبر أوبتيك" الّذي قد يمتد إلى لبنان ومنه إلى أوروبا، على أن تكون انطلاقته من لبنان، وموضوع خط أنابيب النّفط (Pipeline)، إضافةً إلى مسألة معالجة المستحقّات المترتّبة على لبنان".

وكان جابر التقى قبيل مغادرته وزيرة التّربية والتّعليم العالي ​ريما كرامي​، الّتي بحثت معه بمسائل مرتبطة بوضع تصوّر لتأمين احتياجات القطاع التّعليمي.