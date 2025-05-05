شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بعيد العمال.. وزير الطيران يكرم عددا من النماذج المتميزة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

فى احتفالية نظمتها وزارة الطيران المدنى بمناسبة عيد العمال بهنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، قام الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بتكريم عدد من النماذج المتميزة فى مختلف مواقع العمل، تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم ودورهم فى دفع مسيرة التنمية والتطوير بقطاع الطيران المدني، وذلك بحضور حسن شحاته وزير العمل السابق ورئيس النقــابة العامة للنقل الجوى والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أيمن فوزى عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عزت متولى رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، و الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة، ولفيف من قيادات الوزارة والعاملين.



و أعرب وزير الطيران المدنى خلال كلمته عن خالص تقديره واعتزازه بالعاملين بقطاع الطيران المدني؛ مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم، ومؤكدًا على أن ما يتحقق من إنجازات هو نتاج للعمل الجماعى والتكامل بين كافة عناصر المنظومة، من الكوادر العاملة بمواقع التشغيل المختلفة.

وأشار الحفنى إلى أن الوزارة تواصل جهودها نحو تهيئة بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والتطوير، وهو ما يأتى فى ضوء توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل متقدم ومستدام.

وشدد وزير الطيران المدنى على أن العاملين هم القوة المحركة لتقدم قطاع الطيران المدنى ووصوله إلى مكانته العالمية"، مؤكدًا على أن النقابات العمالية لا تقتصر أدوارها على الدفاع عن الحقوق، بل تساهم بفعالية فى تصويب المسار المهنى وتعزيز الانضباط داخل بيئة العمل.



وفى نفس السياق؛ قدم حسن شحاتة خالص الشكر والتقدير للدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى على دعوته الكريمة لحضور احتفالية عيد العمال، وما تخللها من تكريم مشرف للعاملين المتميزين بقطاع الطيران المدني، والذى يعكس تقدير الوزارة لدور العنصر البشرى فى تحقيق التنمية والنهوض بالمرافق الحيوية.

وأكد شحاتة أن ما شهده من تنظيم متميز وروح إيجابية بين قيادات القطاع والعاملين، يعكس إدراكًا حقيقيًا بأهمية تعزيز ثقافة التحفيز والتقدير داخل بيئة العمل، مشيدًا برؤية وزير الطيران المدنى فى دعم الكوادر العاملة وتكريس مبدأ العمل الجماعي، الذى يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة والتقدم فى هذا القطاع مضيفًا بأن تكريم النقابات العمالية خلال الحفل يؤكد على عمق الشراكة بين القيادة التنفيذية والتنظيمات العمالية، ويعزز من مكانة العامل المصرى كعنصر فاعل فى هذا القطاع الحيوي.

وتخللت الفعاليات تكريم عدد من العاملين المتميزين، الذين تم منحهم دروعًا وشهادات تقدير، بالإضافة إلى رؤساء النقابات العمالية التابعة لوزاره الطيران المدنى وشركاتها التابعة .

وأعرب المكرَّمون عن امتنانهم لهذا التكريم الذى اعتبروه دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والعطاء، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس روح التقدير والاهتمام الحقيقى بالعنصر البشرى باعتباره المحرك الرئيسى لتقدم القطاع.

وفى ختام الاحتفالية، تم إلتقاط صورة تذكارية جمعت الوزير بالمكرّمين وقيادات القطاع، كما تم تسليم درع وزارة الطيران المدنى إلى حسن شحاتة، فى لفتة تعكس روح التعاون والتكامل بين قطاع الطيران المدنى والنقابة العمالية، بما يعزز مكانة العامل داخل منظومة الطيران.