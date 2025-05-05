شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إطلاق "منصة الأوقاف الرقمية" رسميا خلال 30 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف قطعت أشواطا كبيرة فى طريق التحول الرقمى، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية وأنها خطوة نوعية في تطوير خدمات الوزارة وأدائها.

وأضاف الأزهرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنصة سيتم إطلاقها خلال الشهر المقبل، وستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني على هدى من المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، ومن ثم ستكون مفيدة فى تدريب وصقل مهارات الأئمة والدعاة، دون الحاجة إلى انتقالهم للتدريب الميداني في أكاديمية الأوقاف الدولية، كما ستسهم المنصة في تسهيل التواصل مع مسئولي الأوقاف بطريقة أكثر يسرًا وسهولة.

وأكد الوزير، أن المنصة ستعزز حضور وزارة الأوقاف على منصات التواصل، وستاسهم في المتابعة اليومية لأنشطة الوزارة، وكذلك رصد المشكلات اليومية وسبل حلها بشكل عاجل، وتأتي إيمانا من قبل الوزارة بأهمية وجدوى التواصل وخول مجال السوشيال ميديا لتفادي أية مخاطر قد تنتج عنه، معلنا أن الوزارة ساهمت بصورة كبيرة فى ميدان العمل الخيري.