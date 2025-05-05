شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بضوابط بث المباريات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رقم 21 لسنة 2025 ، بإضافة فقرة بنهاية المادة رقم 4 من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 28 لسنة 2024 ،و الخاص ببث المباريات .



و جاء نص القرار: يعدل بنص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 28 لسنة 2024 بإضافة فقرة بنهاية المادة ، نصها على النحو التالي :



كما يستثنى من تطبيق البند رقم (4) من هذه المادة الأيام التي تبدأ خلالها أحد مباريات كرة القدم الدولية الساعة التاسعة مساءً وما بعدها بتوقيت القاهرة بمشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أو الأندية المصرية على النحو التالي :

في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة 9:00 مساء يستمر البث المباشر

حتى الساعة 12:30 صباحا .

في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة 9:30 مساءً يستمر البث المباشر

1:00 صباحا

و كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار المجلس الأعلى للأعلام رقم 28 لسنة 2024، بشأن التزام الوسائل الإعلامية بعدد من الضوابط، وذلك في العدد رقم 289 تابع أ في 26 ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تلتزم جميع الوسائل الإعلامية بالآتي:

1- تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة.

2- تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات سواء محلية أو دولية بما لا تزيد على ساعة سواء كانت موزعة أو كاملة قبل أو بعد المباراة.

3- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمي للمسابقات المحلية بجميع مسمياتها سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى.

و نصت المادة 4 والتي تم تعديلها في القرار الجديد، لأنه لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.



