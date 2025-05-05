شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تدريب وتأهيل الأئمة وتزويدهم بالوعى لمواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن الوزارة تعمل على حسن إعداد وتأهيل الأئمة، لأنهم العنصر الأكبر فى أداء الوزارة، مؤكدا أن نجاح الوزارة فى تأهيل ورفع كفاءة الأئمة وتزويدهم بالوعى، والقدرة على مواجهة الخطر، والتصدى له، هو فى الحقيقة نجاح للوزارة.

وتابع الأزهرى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، قامت الوزارة تقديم نموذج مبتكر من استقبال الدفعة الجديدة التي استوفت شروط التعيين بعد الانتهاء من إجراءات التعيين، حيث تم تدشين برنامج تأهيل رفيع المستوى بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العسكرية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكمل الأزهرى:" قامت الأكاديمية بتدريب مكثف امتد على مدار 6 شهور لبرنامج مكثف يقدم التدريب على العلوم الشرعية، ومهارات التواصل والعلوم الحديثة مع عناصر بناء الشخصية التى تقدمها الأكاديمية وبرنامج رياضى، وتعريف الأئمة بكافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ برامج مكثفة لثقل قدراتهم فى مختلف المعارف، وتم الانتهاء من البرنامج تم تدشين حفل تخرج حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم لأرض الكنانة جيلا واعيا متمكنا تضافرت مؤسسات الدولة على إعداده من الأئمة المصريين.

وأشار الويزر، إلى إعداد برنامج لتنظيم حركة التنقلات للأئمة، لأول مرة فى الوزارة ، تنفيذ حركة التنقلات أسوة بحركة تنقلات مؤسسات الدولة خرجت فى شهر ديسمبر الماضى لتنظيم نشرة سنوية لتنقلات الأئمة ليكون قريبا من أسرته و مستريح البال ليقوم بمهمته، إضافة لبرنامج للتفتيش على الأئمة لضمان الانضباط الإداري للأئمة، حيث تم إعادة هيكلة كوادر المفتشين على مستوى الجمورية، وتم تدريبهم على الحوكمة والتفتيش على مستوى الجمهورية، والشهر القادم بصدد إرسال دفعة جديدة للتأهيل من المفتشين، إضافة لعقد دورات لتأهيل عمال المساجد، من أجل تأهيلهم لرعاية المسجد وصون المؤسسة واستقبال ضيوف الرحمن.

وأعلن وزير الأوقاف إعادة تفعيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجمع التراث العلمى به، حيث يعتبر المجلس منبر الإسلام، وهناك عمل طوال الوقت فى الوزارة لاختيار أفضل الأصوات للمؤذنين، والأئمة، واشتراطات اخرى منها على سبيل المثال المهارات اللغوية والشعبية وحصوله على الدرجات العلمية الرفيعة.