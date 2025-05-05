شكرا لقرائتكم خبر عن تخويف زميلك فى الشغل تنمر.. القانون حدد تعريف مصطلح التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه أحد الأشخاص على الآخر، أو مجموعة ضد شخص بطريقة متعمدة ومتكررة بشكل مؤذى، ويأخذ التنمر أشكالًا متعددة، قد يكون هذا في مكان العمل بين الزملاء أو من الرؤساء للمرؤسين أو العكس .

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضح بالضبط مصطلح التنمر، وماذا يعنى، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية:

بنص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته الأولى من بابة الأول المعنى بالتعاريف في كتابه الأول بعنوان التعاريف والأحكام العامة، تعنى كلمة التنمر ما يلى:

التنمر :

كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو الحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .