الجيش الباكستاني اعلن إجراء تجربة إطلاق صاروخ ثانية

أعلن الجيش الباكستاني "إجراء تجربة إطلاق صاروخ هي الثانية خلال يومين، منذ تصاعد التوترات مع الهند على خلفية هجوم في كشمير".

واوضح الجيش في بيان أنّ "الإطلاق كان يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقّق من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدّم للصاروخ والدقة المحسّنة"، مضيفا أنّ "الصاروخ أرض-أرض يبلغ مداه 120 كيلومترا".

وتهدف عملية الإطلاق إلى التحقق من جاهزية القوات الميدانية من الناحية العملياتية، فضلا عن التأكيد على فاعلية المعايير التقنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتطور للصاروخ ومستوى دقته العالي.

وكانت باكستان قد نفذت يوم السبت الماضي تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ Abdali أرض-أرض، والذي يصل مداه إلى 450 كيلومترا. وقد أُجريت التجربة ضمن إطار المناورات ذاتها.