عائلات الاسرى الاسرائيليين: قرار الحكومة توسعة العملية في قطاع غزة تضحية بالاسرى

اعتبرت عائلات الاسرى المحتجزين في قطاع غزة أن "الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تضحية بالاسرى المحتجزين هناك". وقال منتدى عائلات الاسرى والمفقودين في بيان "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة سموطريتش- نتانياهو" للتضحية بالاسرى والتخلي عن الصمود الوطني والأمني".

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