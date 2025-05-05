مقتل بلجيكية وابنها في السيول جنوب الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان أن "فرق الإنقاذ عثرت بعد ساعات من البحث على جثتي سيدة بلجيكية وإبنها بعد فقدانهما جراء السيول جنوب الاردن".

واوضح البيان، عثرت "فرق البحث والإنقاذ على جثتي أم وابنها من الجنسية البلجيكية بعد أن فُقِدا جراء السيول في لواء الشوبك" على بعد نحو 205 كيلومترات جنوب عمان.