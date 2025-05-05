شكر وزير الداخلية أحمد الحجار، في مؤتمر صحافي حول الانتخابات البلدية والاختيارية، جميع من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن لجان القيد لا تزال تواصل عملية الفرز.
وأوضح الحجار أن إصدار نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في أقضية جبل لبنان سيبدأ تباعًا خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أنه طلب الإشراف شخصيًا على تسلّم النتائج من لجان القيد، وقد تم إعداد برنامج حاسوبي خاص للتدقيق في النتائج قبل إعلانها رسميًا ونهائيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية: أشكر كل من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية ولجان القيد لا تزال مستمرّة في عملية الفرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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