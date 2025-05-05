أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بتزفيت المسلك الشّرقي للأوتوستراد الممتدّ من عمشيت إلى حاجز المدفون، وذلك يوميًّا اعتبارًا من السّاعة 7,00 صباحًا لغاية السّاعة 15,00، ولمدّة شهر تقريبًا ابتداءً من تاريخ 2025-05-06".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد عمشيت- المدفون اعتبارًا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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