المديرة التنفيذية لـ"لادي" للنشرة: المرحلة الأولى من الانتخابات في جبل لبنان كانت جيدة رغم تسجيل العديد من المخالفات

أوضحت المديرة التنفيذية في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) ديانا البابا، في حديث لـ"النشرة"، أنه من الممكن تقييم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، التي أُجريت في محافظة جبل لبنان أمس، بأنها كانت جيدة، لافتة إلى أنه كان هناك جدية في التعاطي على المستوى الأمني، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية والبلديات كانت تستجيب بسرعة لكافة الأمور على المستوى العام أيضًا.

على الرغم من ذلك، أشارت البابا إلى أن الجمعية رصدت العديد من المخالفات، أبرزها خرق الصمت الانتخابي، ضغط على الناخبين، عمليات ترويج، بعض المشاكل الأمنية، كما أنه كان هناك نقص في المعلومات لدى هيئات القلم، موضحة أن الوزارة كانت تحاول تلقف الأمور من خلال إعطاء التوجيهات، لكن كان من الضروري أن يكون هناك تدريب أفضل كي تكون كافة المعلومات متوفرة، موضحة أن عملية تسليم صناديق الاقتراع في لجان القيد كانت جيدة.

ورداً على سؤال حول موضوع الرشاوى المالية، أكدت أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى، لكن هذا النوع من الشكاوى ليس من السهل رصده، لا سيما على مستوى التوثيق، لافتة إلى أنه لا يمكن ذكر الأمر إلا مع توفر كافة المستندات التي تؤكد هذا الأمر، متحدثة عن مشكلة في الإطار القانوني تتمثل في غياب هيئة الإشراف في الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث إن قواعد الإنفاق لا تُطبق على هذه الانتخابات، معتبرة أن هذا الاستحقاق من المفترض أن يكون فرصة، في المرحلة المقبلة، من أجل إطلاق ورشة إصلاحية على المستوى القانوني.