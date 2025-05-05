الرئيس عون استقبل لجنة الصحة النيابية: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله لجنة الصحة النيابية التي أعدّت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي، أن "كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية، وعلى رأسها الطبابة والتعليم".

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