سقط عدد من الجرحى نتيجة حادث سير وقع عند جسر الصرفند باتجاه مدينة صور، وقد حضرت إلى المكان فرق الإسعاف في "كشّافة الرّسالة الإسلاميّة" للعمل على إسعاف المصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط جرحى نتيجة حادث سير عند جسر الصرفند باتجاه صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.