كركي: 53 مليار ليرة سلفات جديدة للعمليات المقطوعة وسنباشر يتسديد سلفات للمستشفيات

افادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن "الصندوق يواصل منذ مطلع العام، تسديد دفعات مالية منتظمة للمستشفيات بمعدّل ثلاث مرّات شهريًا، على شكل سلفات على حساب معاملات الاستشفاء، ولاسيما للأعمال الجراحية المقطوعة، بالإضافة إلى تسديد قيمة المعاملات الاستشفائية المنجزة بالكامل ولاسيّما معاملات علاج غسيل الكلى".

وأوضحت في بيان، أن "مدفوعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 بلغت نحو 75% من إجمالي ما أُنفق على التقديمات الصحية في عام 2024 بكامله".

ولفتت الى أنه "في هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي بتاريخ 2 أيار 2025 القرار رقم 375، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 53 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء بتاريخ 5 -5-2025".

واشارت الى ان "بهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 710 مليار ليرة، بالإضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و338 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين. وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالى 1496 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه".

وأضافت، "استكمالاً لهذه الخطوات التي تهدف إلى تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بأسرع فرصة ممكنة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1389 بتاريخ 4-4-2025، أعلن كركي أنّ الصندوق سيباشر في خلال شهر أيّار 2025 بتسديد سلفات للمستشفيات على حساب معاملات الطبابة وفقاً للتعرفات الجديدة، بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات شرط التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين واحترامها للتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق".