آلان عون: تم التعاطي معي بكيدية في حارة حريك وباسيل فَرض حرب إلغاء ولكنه لم يُوفَق

أشار النّائب آلان عون، تعليقًا على الانتخابات البلديّة والاختياريّة الّتي جرت يوم أمس في محافظة جبل لبنان، إلى أنّ "يوم أمس كان اختبارًا كبيرًا وعِبرة، وفي حارة حريك تمّ التّعاطي معي بكيديّة ورئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل فَرض حرب إلغاء ولكنّه لم يُوفَّق".
ولفت، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّه "كان من المفترض ألّا تُشنّ حرب إلغاء لا على شخصي ولا على العائلات"، موضحًا أنّ "ما حصل بالأمس عِبرة أيضًا للثّنائي الشّيعي من ناحية عدم التّعاطي بفوقيّة مع الجهات الأخرى".
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