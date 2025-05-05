معهد البحوث الصناعية أصدر تقريره عن اعمال تقييم المطابقة عن شهر نيسان

اعلن معهد البحوث الصناعية في بيان، عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر نيسان 2025، وجاء فيه:

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.823 بيان جمركي

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 47 بيان جمركي

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1054 بيان جمركي

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 421 بيان جمركي

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.301 بيان جمركي

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.200 بيان جمركي

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 57 بيان جمركي.

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (1)، منظفات (1)، مستحضرات تجميل (7)، أدوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (37)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (4)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)، أجهزة ضغط (1)، مفروشات (1)، أجهزة طاقة (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 55 بيان جمركي

- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 2 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي: منظف سائل – نسبة المواد الفعالة جاءت اقل من الحد الادنى 0.4% – 186.97 كغ – الامارات العربية المتحدة – مرفأ بيروت/ملابس وقاية للحريق قابلة للاشتعال – 5900 كغ – المانيا - مرفأ طرايلس".