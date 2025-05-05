خريس: كل الضغوط لم ولن ترضخنا للتطبيع مع العدو وسنبقى نكرر أن إسرائيل شر مطلق

شدّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​علي خريس​، على أنّ الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان "من أبشع الحروب الّتي شنّها العدو على شعبنا، فقد كانت من أكثرها إجرامًا وفتكًا بالبشر والحجر والشجر"، مشيرًا إلى أنّ "الشّهداء سطّروا بدمائهم أروع البطولات، وكان استشهادهم ليبقى الوطن حرًّا ومستقلًّا ذات سيادة".

ولفت، خلال تكريم حركة "أمل" والدّفاع المدني في "كشّافة الرّسالة الإسلاميّة" في برج رحال، المسعف الرّاحل في الدّفاع المدني طارق محيش وشهداء البلدة، إلى أنّ "العدو الغاشم أراد من خلال حربه القضاء على كل ما يرمز للحياة خصوصًا في البلدات الأماميّة، الّتي لا تزال عرضةً للاعتداءات والاستهداف المتواصل، إلّا أنّ كل هذه الضّغوط لم ترضخنا ولن ترضخنا للتّطبيع مع هذا العدو، ولو طبّع العالم كلّه سنبقى كما تعلّمنا من مدرسة الإمام المغيّب موسى الصدر، نكرّر أنّ إسرائيل شرّ مطلق والتّعامل معها حرام".