المطران معوض احتفل بيوبيل الشبيبة العاملة المسيحية في زحلة: كونوا شهودًا للمسيح وعاملين في بناء ملكوت الله

احتفل راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوّض بالقداس الإلهي في كاتدرائية مار مارون في كسارة، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس "حركة الشبيبة العاملة المسيحية"، وذلك بدعوة من الحركة، وبمشاركة كاهن الرعية الأب شربل نبهان، وحضور أعضاء الحركة وجمع من المؤمنين.

تخلّل القدّاس زيّاح على نيّة السيّدة العذراء، ثم انتقل الحضور إلى دار المطرانية حيث أقيم احتفال بالمناسبة تخلله قطع قالب الحلوى، وكلمة ترحيبية ألقاها المطران معوّض دعا فيها أعضاء الحركة إلى مواصلة التزامهم ونشاطهم في خدمة الكنيسة والمجتمع.

وفي عظته، استعرض المطران معوّض تاريخ الحركة التي تأسست عام 1925، ودخلت إلى لبنان في العام 1937، ثم إلى زحلة سنة 1952. وأكد أنّها حركة شبابية علمانية كنسية ذات طابع اجتماعي، تعيش روحانية الإنجيل في صميم العمل اليومي، وتُعدّ من الصفوف الأمامية للكنيسة في العالم.

واستوحى المطران معوّض عظته من نص تلميذي عمّاوس، فتوقّف عند ثلاث محطات روحية: مسيرة الإصغاء، والتأمل بكلمة الله، وكسر الخبز، مشددًا على حضور المسيح القائم من بين الأموات في حياتنا من خلال الإفخارستيا وكلمة الإنجيل.

وختم بالصلاة من أجل استمرار رسالة "الشبيبة العاملة المسيحية"، داعيًا أعضاءها إلى أن يكونوا شهودًا للمسيح وعاملين في بناء ملكوت الله حيثما وجدوا.