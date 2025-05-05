شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يشارك بمعرض أبو ظبي الدولى ويبرز دور المرأة فى مواجهة التحديات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وذلك بدعوة كريمة من مجلس حكماء المسلمين، وذلك في إطار الدور الرائد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية.

وخلال مشاركتها في إحدى الندوات الحوارية، استعرضت معالي السفيرة نبيلة مكرم الدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية، خاصة متطوعات التحالف الوطني، في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وجهودهن في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

كما سلطت الضوء على التجربة الفريدة للتحالف الوطني في تنظيم العمل الأهلي التنموي بشكل جماعي وفعّال، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة وطنية واحدة، تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتمنح المرأة دورًا رياديًا في العمل الميداني والمبادرات المجتمعية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص التحالف الوطني على نقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية والمجتمع المدني إلى المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بدعم الإنسان وتمكين المجتمعات.



التحالف الوطني يشارك في معرض أبو ظبي الدولي



مشاركه التحالف فى مؤتمر ابو ظبى



خلال مؤتمر ابو ظبى