شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب الوعي يعقد الملتقى الثالث لمبادرة “شبابها سندها” بالتعاون مع مصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

شارك اتحاد شباب حزب الوعي بالملتقى الثالث لمبادرة “شبابها سندها”، وذلك بالتعاون مع حزب مصر أكتوبر، وبمشاركة واسعة من ممثلي شباب الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من المتطوعين الكيانات الشبابية من مختلف المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع التأسيسي للمبادرة.

ويأتي هذا اللقاء كحلقة ضمن سلسلة ملتقيات حوارية تنفذها المبادرة، بهدف تعزيز التواصل بين الشباب من مختلف التوجهات، وترسيخ ثقافة التعددية، وتفعيل دور الشباب في الحياة العامة على أساس وطني جامع.

ناقش المشاركون خلال اللقاء عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

• تفعيل دور الشباب في المجال الحزبي والسياسي.

• أهمية بناء مساحات مشتركة بين الكيانات الشبابية.

• تطوير آليات التدريب والتأهيل السياسي.

• التنسيق بين المبادرات الوطنية لخدمة و دعم الشباب و تحقيق التنمية المستدامة .

وأكد اتحاد شباب حزب الوعي أن مبادرة “شبابها سندها” مستمرة في أداء رسالتها الوطنية، عبر التنقل بين مقار الأحزاب والمؤسسات الشبابية، وتنفيذ لقاءات حوارية مفتوحة تستهدف تعزيز المشاركة الفعالة، وتوسيع قاعدة التفاعل السياسي والمجتمعي بين الشباب المصري.

كما أن المبادرة تسعي لوضع استراتيجية لدعم و تمكين الشباب والعمل علي الأرض لتحقيق تنمية شبابية حقيقية و هو ما يتم صياغته بعد كل لقاء و بتنسيق مستمر بين كل الأطراف المشاركة.