كشف مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس"، عن أن "المجلس الأمني المصغر وافق على إمكان توزيع المساعدات الإنسانية في غزة"، التي تعاني حصارا مطبقا، رغم تشديده على أن "هناك ما يكفي من طعام" في القطاع.
وذكر المسؤول "وافق المجلس بأغلبية ساحقة على إمكان توزيع المساعدات الإنسانية، إذا لزم الأمر، لمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها في الحكم".
ولفت الى ان وخلال المناقشات "ذُكر أن هناك حاليا ما يكفي من طعام في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي لـ"فرانس برس": المجلس الأمني المصغر وافق على إمكان توزيع المساعدات الإنسانية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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