وزير الخارجية الإسباني: نواصل متابعة العنف في سوريا بقلق بالغ وعلى السلطة ضمان حماية كل الطوائف والأعراق

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة تحمّل السلطة مسؤوليتها في حماية جميع الطوائف والأعراق داخل البلاد.

وأشار ألباريس إلى أن استقرار سوريا يُعد مفتاحًا للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام إسبانيا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.