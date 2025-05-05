الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 26 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "في الفترة ما بين السّاعة 23:00 يوم 4 أيّار وحتّى السّاعة 02:30 بتوقيت موسكو يوم 5 أيّار، تمّ اعتراض وتدمير 26 طائرة مسيّرة أوكرانيّة من قبل الدّفاعات الجوّيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الاعتراضات قد توزّعت في المناطق التّالية: 17 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 5 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و4 مسيّرات فوق منطقة موسكو".

وكان قد أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم، أنّ "قوّات الدّفاع الجوّي التّابعة لوزارة الدّفاع صدّت في منطقة بودولسك، هجومًا شنّته أربع طائرات مسيّرة كانت متّجهة نحو موسكو".