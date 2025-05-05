ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "خلال كمين مركّب، تمكّن مقاتلو "القسام" من استهداف قوّة هندسيّة إسرائيليّة راجلة بقذيفة مضادّة للأفراد، ومن ثمّ الاشتباك معها من نقطة الصّفر بالأسلحة الرّشاشة، وإيقاع أفراد القوّة بين قتيل وجريح".
وأوضحت أنّ "بعدها تمكّن مقاتلونا من استهداف دبّابتَين إسرائيليّتَين وجرّافة عسكريّة بقذائف "الياسين 105"، قرب السّياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": أوقعنا أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح واستهدفنا دبابتَين وجرافة شرق خانيونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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