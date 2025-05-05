"كتائب القسام": أوقعنا أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح واستهدفنا دبابتَين وجرافة شرق خانيونس

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "خلال كمين مركّب، تمكّن مقاتلو "القسام" من استهداف قوّة هندسيّة إسرائيليّة راجلة بقذيفة مضادّة للأفراد، ومن ثمّ الاشتباك معها من نقطة الصّفر بالأسلحة الرّشاشة، وإيقاع أفراد القوّة بين قتيل وجريح".

وأوضحت أنّ "بعدها تمكّن مقاتلونا من استهداف دبّابتَين إسرائيليّتَين وجرّافة عسكريّة بقذائف "الياسين 105"، قرب السّياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب ​قطاع غزة​".