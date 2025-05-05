10 قتلى و70 جريحا إثر غرق مركبين لنقل السياح في الصين

قُتل 10 أشخاص وأصيب 70 بعد غرق مركبين كانا ينقلان سياحا في نهر في جنوب غرب الصين، في حصيلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية.

واشارت وكالة "شينخوا"، الى ان "نحو 84 شخصا سقطوا في الماء عندما انقلب المركبان في نهر في تشينشي في مقاطعة قويتشو".

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كلّ الجهود للعثور على المفقودين ومعالجة الجرحى".

كما شدّد شي على "أهمّية تعزيز التدابير الأمنية في التجمّعات السياحية وغيرها من الأماكن العامة الواسعة".