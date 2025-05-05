قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سلب لتورطه بقتل سوري بمحيط المدينة الرياضية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-04-24، عُثِرَ في باحة ​المدينة الرياضية​ على جثّة شخصٍ مجهول الهويّة، مصابة بطعنات في الصّدر"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تبيّن أنّ الضّحيّة يُدعى: "ع. ع." (مواليد عام 2003، سوري الجنسيّة)، وقد قُتِل مساء تاريخ 2025-04-23، أثناء توجّهه إلى مركز عمله في سوق الخضار".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بنتيجة المتابعة الفنيّة والاستعلاميّة الّتي قامت بها القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​، تمكّنت من تحديد هويّة ومكان وجود أحد منفّذي جريمة القتل، ويُدعى: "ع. ش." (مواليد عام 2002، لبناني)، وهو الرّأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2025-04-28، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة ​صبرا​، وضبطت بحوزته سكّينًا (ست طقّات)"، لافتةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف أنّه يترأس عصابةً تُنفِّذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح في محيط المدينة الرّياضيّة، وأنّه ليل 2025-04-23، وأثناء قيامه برفقة أفراد عصابته بمحاولة سلب الضّحيّة -المجهول من قبلهم- بعد شهر سكاكين في وجهه، حاول المجني عليه مقاومتهم والهروب، فأقدموا على طعنه عدّة طعنات، وسرقوا هاتفه الخلوي؛ ولاذوا بالفرار".

وذكرت أنّ "الموقوف اعترف أيضًا بتعاطي المخدرات، وبقيامه بتواريخ سابقة برفقة أفراد عصابته، بسرقة درّاجة آليّة من محلّة الجميّزة، وسلب هاتف أحد الأشخاص في محلّة الكولا"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته. والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورّطين".