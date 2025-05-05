الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد وانخفاض نسبة الرطوبة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مع فرص ظهور خلايا رعدية في الداخل اعتبارا من الظهر، تنشط الرياح شمالا ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء فيتحول الى قليل الغيوم".

ولفتت الى ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد، تنخفض نسبة الرطوبة".

واوضحت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية".

واضافت ان "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل".