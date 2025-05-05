فوز لائحة "الشويفات تواكب" برئاسة نضال الجردي بكامل الاعضاء

فازت لائحة "الشويفات تواكب" برئاسة نضال الجردي المدعومة من النائب السابق طلال أرسلان والحزب التقدمي الاشتراكي ووالعائلات في المدينة بكامل الاعضاء على اللائحة الأخرى المدعومة من المجتمع المدني.

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