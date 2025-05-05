فوز لائحة "الجية تجمعنا" بالإضافة إلى المحامية نادين عادل قرداحي

فازت لائحة "الجية تجمعنا" في الإنتخابات البلدية في بلدة الجية، بالإضافة إلى فوز المحامية نادين عادل قرداحي. تجدر الإشارة إلى أن "الجية تجمعنا" كانت لائحة من 14 عضواً من أصل 15.

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